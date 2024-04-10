Нападающий «Ростова» Мохеби признан лучшим игроком РПЛ в марте

Как сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги, футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби назван лучшим игроком чемпионата России в марте.

Иранец победил в каждом из трех голосований: набрал по три голоса из пяти у экспертов РПЛ и телекомментаторов, а болельщики отдали полузащитнику 45 процентов голосов.

Мохаммад Мохеби забил по два мяча в ворота «Краснодара» и московского «Динамо». А в матче с клубом из столицы ассистировал Данилу Глебову.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Мохеби в число претендентов на награду лучшему игроку месяца попали полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков (35,19% голосов болельщиков), нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (13,73%), партнер Мохеби из «Ростова» Кирилл Щетинин (3,78%) и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич (2,26%).

25-летний нападающий перешел в «Ростов» в июле 2023 года из португальской «Санта-Клары». Также Мохаммад играл за иранские клубы «Шахин», «Сепахан» и «Эстегляль». Всего в 21 матче РПЛ на счету Мохеби 6 мячей и две результативные передачи.