Нападающий «Ростова» Мохеби признан лучшим игроком РПЛ в марте
Нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби в трех матчах в марте забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
Нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби в трех матчах в марте забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.
Как сообщает официальный сайт Российской Премьер-Лиги, футболист «Ростова» Мохаммад Мохеби назван лучшим игроком чемпионата России в марте.
Иранец победил в каждом из трех голосований: набрал по три голоса из пяти у экспертов РПЛ и телекомментаторов, а болельщики отдали полузащитнику 45 процентов голосов.
Мохаммад Мохеби забил по два мяча в ворота «Краснодара» и московского «Динамо». А в матче с клубом из столицы ассистировал Данилу Глебову.
Вместе с Мохеби в число претендентов на награду лучшему игроку месяца попали полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков (35,19% голосов болельщиков), нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (13,73%), партнер Мохеби из «Ростова» Кирилл Щетинин (3,78%) и полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич (2,26%).
25-летний нападающий перешел в «Ростов» в июле 2023 года из португальской «Санта-Клары». Также Мохаммад играл за иранские клубы «Шахин», «Сепахан» и «Эстегляль». Всего в 21 матче РПЛ на счету Мохеби 6 мячей и две результативные передачи.
После 22 проведенных матчей «Ростов» занимает девятое место в Российской премьер-лиге. Лидирует в чемпионате «Зенит», опережающий «Краснодар» на одно очко, а «Динамо» — на шесть.