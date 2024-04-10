Маурицио Сарри отказался возглавить московский «Спартак»

По информации источника, представители «Спартака» выходили на 65-летнего итальянца с предложением возглавить клуб, однако тот ответил отказом, объяснив его имеющейся договоренностью с руководством «Милана», который он должен возглавить предстоящим летом.

Сарри покинул «Лацио» в марте этого года. Специалист подал в отставку после четырех поражений подряд и вылета из плей-офф Лиги чемпионов от «Баварии». Он возглавлял команду с июня 2021 года.

Под руководством Сарри римский клуб провел 137 матчей, в которых одержал 65 побед при 30 ничьих и 42 поражениях. В прошлом сезоне «Лацио» завоевал серебряные медали чемпионата Италии.

Маурицио Сарри также известен по работе с «Наполи», «Челси» и «Ювентусом».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Перед матчем прошлого тура РПЛ против «Динамо» (2:1) в СМИ появилась информация, что «красно-белые» готовы отправить в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.