Маурицио Сарри отказался возглавить московский «Спартак»
Бывший главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отказался от предложения возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Бывший главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри отказался от предложения возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, представители «Спартака» выходили на 65-летнего итальянца с предложением возглавить клуб, однако тот ответил отказом, объяснив его имеющейся договоренностью с руководством «Милана», который он должен возглавить предстоящим летом.
Сарри покинул «Лацио» в марте этого года. Специалист подал в отставку после четырех поражений подряд и вылета из плей-офф Лиги чемпионов от «Баварии». Он возглавлял команду с июня 2021 года.
Под руководством Сарри римский клуб провел 137 матчей, в которых одержал 65 побед при 30 ничьих и 42 поражениях. В прошлом сезоне «Лацио» завоевал серебряные медали чемпионата Италии.
Маурицио Сарри также известен по работе с «Наполи», «Челси» и «Ювентусом».
«Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. Перед матчем прошлого тура РПЛ против «Динамо» (2:1) в СМИ появилась информация, что «красно-белые» готовы отправить в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля.