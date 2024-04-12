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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА продлил контракт с полузащитником Виктором Мендесом

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с чилийским полузащитником Виктором Фелипе Мендесом.

ЦСКАСуперкубок России
Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца сезона-2025/26.

«Желаем Вите новых побед в составе ПФК ЦСКА», — говорится в сообщении клуба на странице в VK.

24-летний Мендес перешел в ЦСКА из «Унион Эспаньола» летом 2022 года. За это время полузащитник сыграл за красно-синих 64 матча. В составе команды завоевал Кубок России и стал серебряным призером чемпионата страны.

В декабре 2021 года Мендес дебютировал за основную сборную Чили.

Ранее ЦСКА продлили контракт с нападающим Федором Чаловым. Новое соглашение с 26-летним нападающим действует до конца сезона-2024/25. Прежний контракт Чалова истекал в декабре 2024 года.

Нападающий является воспитанником ЦСКА. За первую команду он дебютировал в сентябре 2016 года. С тех пор футболист провел за армейцев 251 матч, в которых забил 85 мячей и сделал 42 результативные передачи.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в новом контракте форварда ЦСКА прописаны отступные для европейских клубов в размере €4,2 млн, что с высокой долей вероятности позволит Чалову сменить лигу уже ближайшим летом.

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