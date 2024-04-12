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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Переса в ворота ЦСКА признан лучшим в РПЛ по итогам марта

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил самый красивый гол прошедшего месяца в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

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В матче 19-го тура Перес отличился красивым ударом в одно касание, принеся своей команде ничью с ЦСКА (1:1).

«За победу развернулась борьба галактических масштабов, так много было очень красивых мячей! Но гол защитника “Оренбурга” по итогу стал лучшим в голосовании легенд РПЛ, а также по мнению болельщиков», — говорится в сообщении на официальной странице лиги в VK.

Ранее Валерий Карпин был признан лучшим тренером РПЛ по итогам месяца. В марте «Ростов» под руководством Карпина одержал три победы в трех матчах, поочередно обыграв «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Карпин в шестой раз признается лучшим тренером месяца в лиге. Он является лидером по общему числу наград, которую вручается с сезона-2019/20.

Аргентинский футболист перешел в «Оренбург» в декабре 2022 года. Ранее 25-летний защитник выступал за аргентинский «Ланус», воспитанником которого и является.

«Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. В воскресенье, 14 апреля, в матче 24-го тура чемпионата России команда Давида Деогарсии встретится на своем поле с «Пари НН».

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