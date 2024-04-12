Гол Переса в ворота ЦСКА признан лучшим в РПЛ по итогам марта

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=25f1bc2d6464d823&partner_ext=173&place_id=222&oid=-51812607&autoplay=1&id=456261287" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче 19-го тура Перес отличился красивым ударом в одно касание, принеся своей команде ничью с ЦСКА (1:1).

«За победу развернулась борьба галактических масштабов, так много было очень красивых мячей! Но гол защитника “Оренбурга” по итогу стал лучшим в голосовании легенд РПЛ, а также по мнению болельщиков», — говорится в сообщении на официальной странице лиги в VK.

Ранее Валерий Карпин был признан лучшим тренером РПЛ по итогам месяца. В марте «Ростов» под руководством Карпина одержал три победы в трех матчах, поочередно обыграв «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1). Карпин в шестой раз признается лучшим тренером месяца в лиге. Он является лидером по общему числу наград, которую вручается с сезона-2019/20.

Аргентинский футболист перешел в «Оренбург» в декабре 2022 года. Ранее 25-летний защитник выступал за аргентинский «Ланус», воспитанником которого и является.