«В команде нет сплоченности». Ещенко — о проблемах «Спартака»

«Вы сами видите, как мало создают моментов без Промеса. Значит, сказывается его отсутствие. У них много проблем: то Джикия не играет, то Промес, то еще что-то. Постоянно меняют состав. Мне кажется, нет сплоченности. Но для нее справедливость тоже должна быть. Потому что один ошибается — его просто перемещают на другую позицию, а другого сразу убирают. Думаю, что внутри коллектива есть какие-то разногласия, недопонимание — в этом вся проблема», — сказал Ещенко.

Также Ещенко высказался по поводу непростой ситуации капитана «Спартака» и своего бывшего одноклубника Георгия Джикии, который в этом сезоне потерял место в основном составе команды.

«Джикия сидит по каким-то причинам, правильно? Он ведь из-за тренера сидел. Будет другой тренер его ставить — будет играть. Тем более опыт, понимание игру у него есть. Я не думаю, что это проблема. Если он сейчас не играет, это не означает, что не тянет уровень “Спартака”. Уровень футболистов в команде сейчас не такой, как раньше был», — сказал бывший игрок «красно-белых».

Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 год и выигрывал с командой чемпионат России. За пять лет в московском клубе он провел 109 матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи. Сейчас Ещенко занимает пост руководителя программы развития молодежного футбола в краснодарской «Кубани».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на 12 очков. Сегодня «красно-белые» сыграют с питерцами в ответном матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск.