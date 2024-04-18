Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Лилль
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Фенербахче
Олимпиакос П
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Рубина» дисквалифицирован на два матча

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча (одни — условно) за инцидент в матче 24-го тура РПЛ против «Крылья Советов» (2:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Рахимов был удален в перерыве за оскорбления в подтрибунном помещении адрес старшего тренера «Крыльев» Сергея Булатова. Сообщалось, что наставник «Рубина» предлагал тренеру самарцев подраться.

«За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых — реальное исполнение санкций, второе — условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тыс. рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с “Локомотивом”.

В рапорте указано, что Рахимов в перерыве нецензурно оскорбил тренера Булатова. Мы запросили дополнительные рапорты судей. Главный и помощники судьи не слышали то, о чем говорил Рахимов, а вот Куликов и Сафьян слышали, как по окончании первого тайма по пути в раздевалку Рахимов в нецензурной форме оскорбил Булатова.

В заседании мы выяснили, что перепалка началась еще во время первого тайма, она была связана с трактовкой одного из нарушений. Перепалка продолжилась под трибунами. И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнес в адрес Булатова.

Сам Булатов в ходе заседания сказал, что он не высказывал какие‑либо ненормативные и оскорбительные выражения, и судья Сафьян подтвердил это. Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионате России. Рахимов пропустит следующий матч команды против «Локомотива», который пройдет в Казани в субботу, 20 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь