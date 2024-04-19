Роман Широков: я передал «Спартаку» чемпионский дух

«В “Спартаке” я дважды по три-четыре месяца играл. В те два года я единственным из игроков занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого.



Живая ли я легенда “Спартака”? Конечно! Там еще был Сердар Таски — мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с “Баварией”, а я — с ЦСКА. До этого я уходил в “Краснодар”, с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал “Спартаку”.



Я передал им этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают — думают, что сами там все сделали. Вот меня нет — все сразу выветрилось. На багаже Широкова? В том числе. Но меня Аленичев туда и приглашал. Его багаж там тоже есть», — сказал Широков.