Роман Широков: я передал «Спартаку» чемпионский дух
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков вспомнил период своей карьеры, проведенный в московском «Спартаке». Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков вспомнил период своей карьеры, проведенный в московском «Спартаке». Об этом сообщает «Чемпионат».
Широков провел за красно-белых 20 матчей в период с 2014 по 2015 год.
«В “Спартаке” я дважды по три-четыре месяца играл. В те два года я единственным из игроков занимал третье и первое места. А команда тем временем была ниже пятого.
Живая ли я легенда “Спартака”? Конечно! Там еще был Сердар Таски — мы как раз вместе ушли зимой. Он стал чемпионом с “Баварией”, а я — с ЦСКА. До этого я уходил в “Краснодар”, с которым занял третье место. Никто так не умел! Хотя формально в первый раз я принадлежал “Спартаку”.
Я передал им этот чемпионский дух. После моего ухода они стали чемпионами. Но они об этом забывают — думают, что сами там все сделали. Вот меня нет — все сразу выветрилось. На багаже Широкова? В том числе. Но меня Аленичев туда и приглашал. Его багаж там тоже есть», — сказал Широков.
В январе 2016 года Широков расторг контракт со «Спартаком», перешел в ЦСКА и спустя полгода завершил игровую карьеру. В следующем сезоне красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России.
В марте 2023 года Широков стал генеральным директором клуба «Леон Сатурн» и провел 13 матчей в качестве главного тренера команды.