Тимур Гурцкая: Дзюба уходит из «Локомотива», это не фейк

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что московский «Локомотив» планирует избавиться от нападающего Артема Дзюбы по окончании сезона. Тимур Гурцкая рассказал, что, по его данным, это действительно так.

«Дзюба уходит из “Локомотива”. Это не фейк. Дзюбу брали в команду, чтобы он был первым нападающим. Сейчас в клубе понимают, что сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому “Локомотив” будут искать первого нападающего», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 24 матча, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи.

20 апреля в матче 25-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде сыграет с «Рубином». «Железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит», у которого на десять очков больше.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака», с которым трижды стал серебряным призером чемпионата России. В составе «Зенита» Артем четырежды становился чемпионом России. Также форвард выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал» и турецкий клуб «Адана Демирспор». Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, нападающий забил 161 мяч, второе место занимает Олег Веретенников (143).