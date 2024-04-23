Денис Глушаков: мне заблокировали вход в российский футбол

Летом 2019 года Глушаков покинул «Спартак» из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой. После этого он выступал за «Ахмат», «Химки» и «Пари НН».

Прошлым летом полузащитник не смог подписать контракт с клубом РПЛ и перешел в костромской «Спартак» из Второй лиги.



«Мне испортили карьеру. Все просто. Есть заговор. Люди сидят и договариваются между собой не брать футболиста. А ты веришь в то, что я ухожу из “Спартака” бесплатным футболистом, какой бы я там ни был, в 30 лет я ухожу и из 16 команд у меня нет ни одного предложения? За меня платить ничего не надо. Я играю, я так же забиваю. И меня никто не берет, кроме “Ахмата”. Я в “Ахмате” — и все сразу замолчали.

Верите в то, что можно уйти из «Спартака» на расцвете сил своих и быть ненужным другим командам? Просят: «Не надо брать, он нас обидел». Таких много футболистов было. Билялетдинов. Было такое? Измайлов был. Много футболистов.



Я выхожу в «Ахмате» и забиваю, я иду в «Химки» и забиваю 12 голов, даже больше. Больше, чем в лучшие годы в «Спартаке» и «Локомотиве», попадаю обратно в сборную. Получается, в 34 ты нужен, а в 33 ты не нужен никому? Мне заблокировали вход в российский футбол. Даже в ближайшую Турцию. Я когда разговаривал, мне говорили, что людям звонили: «Нет, нельзя брать, потому что у вас с нами испортятся отношения». Вот так это было", — сказал Глушаков.

В феврале 37-летний Глушаков подписал контракт с ереванским «Урарту», за который он провел 10 матчей, отметившись одной результативной передачей.