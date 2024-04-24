Зарема Салихова: в этом сезоне ЦСКА — это не кони, а клячи

«ЦСКА и “Динамо” должны стать удобными соперниками для “Спартака”. ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.



Станет ли Акинфеев третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу “Спартаку”? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними», — сказала Салихова.