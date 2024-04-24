Зарема Салихова: в этом сезоне ЦСКА — это не кони, а клячи
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в 21-м туре РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в 21-м туре РПЛ против ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.
«ЦСКА и “Динамо” должны стать удобными соперниками для “Спартака”. ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.
Станет ли Акинфеев третьим вратарем, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесет результативную победу “Спартаку”? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберется с ними», — сказала Салихова.
Встреча состоится в четверг, 25 апреля на «ВЭБ Арене». Матч первого круга завершился ничейным результатом — 2:2.
Ранее сообщалось, певица Пелагея в преддверии московского дерби исполнит песню «Конь».
«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. ЦСКА идет на шестой строчке, отставая от красно-белых на один балл.