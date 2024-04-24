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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» объявил о событии, произошедшем впервые в истории клуба

В матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» за московский «Спартак» сыграл футболист 2005 года рождения.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак" Москва
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На 77-й минуте матча при счете 4:1 в составе «Спартака» на поле дебютировал футболист Антон Рощин, заменивший полузащитника из Люксембурга Кристофера Мартинса. Он стал первым в истории «Спартака» игроком 2005 года рождения, сыгравшим за команду.

«Поздравляем Антона с дебютным матчем и желаем новых успехов в красно-белой», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.

«И пусть 19-летний полузащитник пока не продемонстрировал свои фирменные обводки “на носовом платке” и не отметился результативными действиями, дебют точно можно назвать удачным», — высказались о Рощине в пресс-службе красно-белых.

«Спартак» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 5:1. Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку, руководство «Спартака» назначило и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 38 очками. На третьей строчке располагается «Динамо», набрав 41 очко.

Завтра, 25 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ.

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Ростов
1:5
Первый тайм: 1:1
Спартак
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