«Спартак» объявил о событии, произошедшем впервые в истории клуба
В матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» за московский «Спартак» сыграл футболист 2005 года рождения.
В матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» за московский «Спартак» сыграл футболист 2005 года рождения.
На 77-й минуте матча при счете 4:1 в составе «Спартака» на поле дебютировал футболист Антон Рощин, заменивший полузащитника из Люксембурга Кристофера Мартинса. Он стал первым в истории «Спартака» игроком 2005 года рождения, сыгравшим за команду.
«Поздравляем Антона с дебютным матчем и желаем новых успехов в красно-белой», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.
«И пусть 19-летний полузащитник пока не продемонстрировал свои фирменные обводки “на носовом платке” и не отметился результативными действиями, дебют точно можно назвать удачным», — высказались о Рощине в пресс-службе красно-белых.
«Спартак» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 5:1. Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку, руководство «Спартака» назначило и.о. главного тренера Владимира Слишковича.
В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице с 38 очками. На третьей строчке располагается «Динамо», набрав 41 очко.
Завтра, 25 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в матче перенесенного 21-го тура РПЛ.