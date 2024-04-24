Игорь Акинфеев готов сыграть в матче со «Спартаком»
Основной вратарь армейцев пропустил предыдущую игру РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Основной вратарь армейцев пропустил предыдущую игру РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Как заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, Игорь Акинфеев может выйти на поле в дерби со «Спартаком».
«Игорь Владимирович жив-здоров, тренируется в общей группе, готовится к дерби», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».
Матч Российской Премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» пройдет 25 апреля. После 24 проведенных матчей клубы являются соседями по турнирной таблице. «Спартак» с 38 очками занимает четвертое место, опережая по дополнительным показателям еще один московский клуб — «Локомотив», а ЦСКА расположился на шестом месте, имея 37 баллов на своем счету.
Матч первого круга между армейцами и красно-белыми состоялся в октябре и завершился со счетом 2:2. На дубль сербского футболиста Милана Гайича «Спартак» ответил голами Квинси Промеса и Хесуса Медины.
8 апреля капитану ЦСКА исполнилось 38 лет. Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003 году. В активе голкипера 562 матча в РПЛ и 248 матчей «на ноль». Оба показателя являются рекордными в чемпионатах России. В составе армейцев Акинфеев выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз становился чемпионом России, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны. Акинфеев сыграл 111 матчей за сборную России. После домашнего чемпионата мира 2018 года он объявил об уходе из национальной команды.