ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» роликом с сыном Акинфеева

Девятилетний Даниил играет в настольный футбол, иронизирует над игроками обеих команд, которые пропустят матч, и комментирует матч культовыми цитатами Василия Уткина и Юрия Розанова. В конце ролика также появляется восьмилетняя дочь вратаря Евангелина.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. ЦСКА идет на шестой строчке и отстает от красно-белых на один балл.