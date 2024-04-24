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13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА анонсировал дерби со «Спартаком» роликом с сыном Акинфеева

Даниил Акинфеев, сын вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, стал героем промо-ролика армейцев к грядущему дерби со «Спартаком» в рамках 21-го тура РПЛ.

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СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Девятилетний Даниил играет в настольный футбол, иронизирует над игроками обеих команд, которые пропустят матч, и комментирует матч культовыми цитатами Василия Уткина и Юрия Розанова. В конце ролика также появляется восьмилетняя дочь вратаря Евангелина.

Встреча состоится в четверг, 25 апреля на «ВЭБ Арене». Матч первого круга завершился ничейным результатом — 2:2.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. ЦСКА идет на шестой строчке и отстает от красно-белых на один балл.

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