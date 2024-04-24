Бывший игрок «Мордовии» вошел в состав правления «Зенита»
Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах. Футбольный клуб “Зенит” приветствует Дамьена Ле Таллека в Петербурге и желает новый профессиональных достижений вместе с “Зенитом”, — сказано в заявлении клуба.
Дамьен Ле Таллек известен в России по выступлениям за «Мордовию» и московское «Торпедо». В РПЛ он провел 53 матча и забил один мяч. Также 34-летний француз выступал за дортмундскую «Боруссию», «Нант», «Монпелье» и «Црвену Звезду». Его последним клубом был вьетнамский «Ханой», который он покинул минувшей зимой. Ле Таллек женат на гражданке России и имеет российский паспорт.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий вторым «Краснодар» на четыре очка. Сегодня команда Сергея Семака дома сыграет с казанским «Рубином». Начало матча — в 20:30 мск.