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13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок «Мордовии» вошел в состав правления «Зенита»

Дамьен Ле Таллек назначен на должность советника председателя правления «Зенита». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Зенит
Франция
МордовияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Специалист сфокусируется на развитии партнерских отношений с футбольными клубами и организациями в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, а также на селекционной деятельности в этих регионах. Футбольный клуб “Зенит” приветствует Дамьена Ле Таллека в Петербурге и желает новый профессиональных достижений вместе с “Зенитом”, — сказано в заявлении клуба.

Дамьен Ле Таллек известен в России по выступлениям за «Мордовию» и московское «Торпедо». В РПЛ он провел 53 матча и забил один мяч. Также 34-летний француз выступал за дортмундскую «Боруссию», «Нант», «Монпелье» и «Црвену Звезду». Его последним клубом был вьетнамский «Ханой», который он покинул минувшей зимой. Ле Таллек женат на гражданке России и имеет российский паспорт.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая идущий вторым «Краснодар» на четыре очка. Сегодня команда Сергея Семака дома сыграет с казанским «Рубином». Начало матча — в 20:30 мск.

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