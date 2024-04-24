Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Черноморец
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Родина
21
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Кубань
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Торпедо
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Шинник
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Енисей
Футбол. Премьер-лига
18:15
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Футбол. Первая лига
19:00
Химки
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
20:30
Зенит
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
Балтика
Футбол. Зарубежный
21:45
Вулверхэмптон
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Лилль
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.04
Ростов
Спартак
15
21.04
Сочи
Урал
22
21.04
Зенит
Оренбург
10
21.04
Пари Нижний Новгород
Динамо
14
20.04
ЦСКА
Ахмат
12
20.04
Балтика
Крылья Советов
21
20.04
Рубин
Локомотив
11
19.04
Краснодар
Факел
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Владимир Габулов: главная проблема ЦСКА — в тренере

Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов считает, что Владимир Федотов не подходит на роль главного тренера армейского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, что главная проблема в тренере. Понятно, что были второе место и Кубок России. Но системно, по масштабу личности и по амбициозности Федотов не совсем подходит такому великому клубу, как ЦСКА. Да, Федотов очень грамотный специалист и глубоко разбирается в футболе, но масштаба и смелости в каких-то моментах не хватает. Иногда получается, что команда не добирает очков, потому что не хватает определенных решений.

Кого я вижу следующим тренером? Игнашевич полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Все это будет передаваться футболистам. У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича», — сказал Габулов.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года. Под его руководством армейцы впервые с 2018 года сумели финишировать в РПЛ в медальной тройке. В этом сезоне клуб идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь