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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Владимир Габулов объяснил весенний провал «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался о проблемах бело-голубых в весенней части сезона РПЛ. Об этом сообщает «Чемпионат».

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«У “Динамо” есть все, чтобы составить конкуренцию “Зениту”. Команда показывала неплохой футбол и в осенней части чемпионата, но в определенный момент опять начала сыпаться. Когда это происходит из года в год — это системный просчет. Каждый раз одно и то же, но с разными тренерами. Есть все условия, чтобы навязать борьбу за чемпионство, однако весной всегда сдуваются и не достигают результата.

Это началось еще со Шварца. Может быть, причина в руководстве клуба. Не знаю, как там выстроена вертикаль и кто за что отвечает. Как я понимаю из прессы, за спортивную часть отвечает Бувач. При этом уже продолжительное время неплохо происходит формирование команды, однако глобального результата — нет.

Финал Кубка России проигран, а третье место воспринимается как успех. При этом претендовали на чемпионство, но свалились на третье место. Кстати, в “Динамо” стабильность есть. Люди руководят клубом уже пять лет — за такой срок нужно все выстроить и дать результат при должном финансировании. Однако здесь этого не происходит. Может, причина в этом. Посмотрим, как проведут оставшиеся матчи в РПЛ. Но сложно рассчитывать на чемпионство. Могут еще за Кубок России побороться», — сказал Габулов.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. После зимнего перерыва команда Марцела Лички проиграла три из шести матчей в чемпионате и выпала из гонки за золотые медали.

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