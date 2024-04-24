Владимир Габулов объяснил весенний провал «Динамо»

«У “Динамо” есть все, чтобы составить конкуренцию “Зениту”. Команда показывала неплохой футбол и в осенней части чемпионата, но в определенный момент опять начала сыпаться. Когда это происходит из года в год — это системный просчет. Каждый раз одно и то же, но с разными тренерами. Есть все условия, чтобы навязать борьбу за чемпионство, однако весной всегда сдуваются и не достигают результата.



Это началось еще со Шварца. Может быть, причина в руководстве клуба. Не знаю, как там выстроена вертикаль и кто за что отвечает. Как я понимаю из прессы, за спортивную часть отвечает Бувач. При этом уже продолжительное время неплохо происходит формирование команды, однако глобального результата — нет.



Финал Кубка России проигран, а третье место воспринимается как успех. При этом претендовали на чемпионство, но свалились на третье место. Кстати, в “Динамо” стабильность есть. Люди руководят клубом уже пять лет — за такой срок нужно все выстроить и дать результат при должном финансировании. Однако здесь этого не происходит. Может, причина в этом. Посмотрим, как проведут оставшиеся матчи в РПЛ. Но сложно рассчитывать на чемпионство. Могут еще за Кубок России побороться», — сказал Габулов.