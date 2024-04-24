КДК РФС дисквалифицировал защитника ЦСКА Рошу на два матча РПЛ

«Мы исследовали видеоматериалы, нарушения со стороны Роши и Дивеева. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признается также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силой и могло повлечь травму. Роша и Дивеев еще раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правило. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правило, и первый сыграл в мяч. Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.