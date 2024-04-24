КДК РФС дисквалифицировал защитника ЦСКА Рошу на два матча РПЛ
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на два матча за грубый фол в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на два матча за грубый фол в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
На 19-й минуте матча бразилец жестко сыграл шипами в голень полузащитника грозненцев Лечи Садулаева. Главный судья Рафаэль Шафеев показал Роше желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и удалил 29-летнего защитника.
В концовке матча Шафеев также показал красную защитнику армейцев Игорю Дивееву, который нанес удар в голову защитнику «Ахмата» Милошу Шатару.
«Мы исследовали видеоматериалы, нарушения со стороны Роши и Дивеева. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признается также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силой и могло повлечь травму. Роша и Дивеев еще раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правило. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правило, и первый сыграл в мяч. Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Роша и Дивеев пропустят предстоящее дерби со «Спартаком», которое пройдет в четверг, 25 апреля. Бразилец также пропустит выездную игру против «Балтики» 28 апреля.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.