«Пари НН» — «Локомотив»: стали известны составы команд
Команды сыграют в Нижнем Новгороде в перенесенном 21-м туре Российской Премьер-лиги.
Команды сыграют в Нижнем Новгороде в перенесенном 21-м туре Российской Премьер-лиги.
Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ. Начало — в 18−15 часов по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Цыганок (Владивосток).
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Кутателадзе.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Глущенков, Боженов, Шнапцев, Стаматов, Карапузов, Ермаков, Царукян, Калайда, Зе Турбо, Боселли.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.
Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Жемалетдинов, Щетинин, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели, Раков.
Матч первого круга между этими командами прошел 30 сентября в Москве и завершился минимальной победой «железнодорожников». Единственный мяч встречи был на счету Рифата Жемалетдинова.
После 24 проведенных матчей в РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая «Спартаку», с которым имеет одинаковое количество очков — по 38. Нижегородский клуб занимает 10-ю строчку, опережая на четыре очка идущий на 13-м месте «Урал». 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.