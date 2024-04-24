«Пари НН» — «Локомотив»: стали известны составы команд

Матч первого круга между этими командами прошел 30 сентября в Москве и завершился минимальной победой «железнодорожников». Единственный мяч встречи был на счету Рифата Жемалетдинова.

После 24 проведенных матчей в РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая «Спартаку», с которым имеет одинаковое количество очков — по 38. Нижегородский клуб занимает 10-ю строчку, опережая на четыре очка идущий на 13-м месте «Урал». 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.