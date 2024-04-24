Швейцарец Йевтич рассказал, почему остался в России

«Одна из моих главных сильных сторон — терпение, что я и доказал при восстановлении от травмы. Очень надеюсь, что все рано или поздно закончится. С другой стороны, я профессиональный спортсмен, который обязан фокусироваться на своей работе. Футбол — это моя жизнь, это для меня все. И даже если что-то идет не так, то нужно терпеть и работать», — сказал швейцарец в интервью Metaratings.ru.