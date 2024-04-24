Швейцарец Йевтич рассказал, почему остался в России
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал, почему после начала СВО продолжает выступать в России.
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал, почему после начала СВО продолжает выступать в России.
Дарко Йевтич, не первый год играющий в Казани, отметил, что концентрируется на работе.
«Одна из моих главных сильных сторон — терпение, что я и доказал при восстановлении от травмы. Очень надеюсь, что все рано или поздно закончится. С другой стороны, я профессиональный спортсмен, который обязан фокусироваться на своей работе. Футбол — это моя жизнь, это для меня все. И даже если что-то идет не так, то нужно терпеть и работать», — сказал швейцарец в интервью Metaratings.ru.
31-летний Йевтич, ранее игравший за «Базель», польский «Лех» и греческий АЕК, выступает за «Рубин» с 2020 года. В составе казанского клуба он провел 47 матчей. Из-за травмы колена швейцарец полностью пропустил сезон-2022/23, а также первую часть сезона-2023/24. Действующий контракт 31-летнего полузащитника с «Рубином» истекает летом 2024 года.
После 24 проведенных матчей «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Лидирует в чемпионате «Зенит», на втором месте — «Краснодар».