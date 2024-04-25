Шансы «Краснодара» на победу в РПЛ выросли до 24,2%

Шансы «Зенита» на чемпионство после домашнего поражения от «Рубина» (0:2) упали с 90,2 до 73,8 процента. «Краснодар» после домашней победы над «Балтикой» (3:2) сократил отставание от петербуржцев до минимума, а их шансы на первый в истории титул выросли с 9,5 до 24,2 процента.

«Динамо» после выездной победы над «Оренбургом» (2:0) поднял свои математические шансы на титул с 0,3 до 1,8 процента. Команда Марцела Лички является фаворитом в гонке за бронзовые медали — их шансы на третье место оцениваются в 51 процент. Также на бронзу претендуют «Локомотив» (15,9%), «Спартак» (10,9%) и ЦСКА (9,4%).

Главными претендентами на прямой вылет в Первую лигу являются «Сочи» (58,7%) и «Балтика» (21,3%).

Сегодня пройдут еще четыре матча перенесенного 21-го тура РПЛ, после чего командам предстоит провести еще по пять матчей. Чемпионат России завершится 25 мая.