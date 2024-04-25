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09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Мусаев: «Краснодар» не интересует лидерство «Зенита» в таблице

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о положении «Зенита» и «Краснодара» в турнирной таблице чемпионата России.

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Вчера, 23 апреля, в перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 3:2. «Зенит» в это же день уступил «Рубину» на своем поле со счетом 0:2. Сине-бело-голубые прервали семиматчевую серию без поражений в чемпионате России и продолжают лидировать в турнирной таблице с 50 очками. Теперь «Краснодар» отстает от команды Сергея Семака на одно очко.

— «Зенит» проиграл, осталось пять туров до конца сезона и разговоры о чемпионской гонке сейчас вспыхнут с новой силой. Готовы ли вы и команда к такому психологическому давлению?

«Нас не интересует “Зенит”, нас не интересует турнирная таблица, нас вообще никто не интересует. Нужно разобрать ошибки сегодняшнего матча, то, что получилось хорошо, развить дальше и думать об игре с “Крыльями Советов”. Больше ничего для нас не существует, кроме работы над ошибками и следующего соперника», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» 29 апреля сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Зенит» 28 апреля отправиться в гости к «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
3:2
Первый тайм: 1:0
Балтика
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