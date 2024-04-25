Капитан «Локо» не сыграет со «Спартаком» из-за перебора карточек

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Локомотив» на выезде обыграл «Пари НН» со счетом 3:2. Во втором тайме капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов получил желтую карточку. Она стала для футболиста восьмой в текущем сезоне. Таким образом Баринов пропустит следующую игру в чемпионате России со «Спартаком».

Матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив» пройдет 28 апреля на стадионе красно-белых.

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. «Спартак» идет следом с 38 очками. Сегодня красно-белые сыграют с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России.

Ранее стало известно, что «Локомотив» планирует избавиться от Артема Дзюбы. Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил эту информацию.

«Дзюба уходит из “Локомотива”. Это не фейк. Дзюбу брали в команду, чтобы он был первым нападающим. Сейчас в клубе понимают, что сидя на лавке, он будет вред приносить. Поэтому “Локомотив” будет искать первого нападающего», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В сезоне-2023/24 35-летний Дзюба провел за «железнодорожников» 25 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.