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12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Мацуев — о московском дерби: Бездарное зрелище. Уснул на 15-й минуте

Всемирно известный пианист Денис Мацуев поделился впечатлениями от просмотра матча «Спартака» и ЦСКА.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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фотографий
25
фотографий

25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью — 0:0. Известный болельщик красно-белых Денис Мацуев рассказал, что уснул во время просмотра дерби впервые за более чем 30 лет.

«Вчера у меня был единственный свободный вечер и мне удалось впервые за долгое время посмотреть матч вживую. Я благополучно уснул примерно на 15‑й минуте матча. Это произошло впервые, как я смотрю дерби с 1990 года, когда “Спартак” выиграл у ЦСКА в знаменитом триллере со счетом 5:4. Может быть, я уснул из‑за усталости, которая у меня накопилась в безумном графике моего перемещения, но что‑то мне подсказывает, что ход матча смог убаюкать не только одного пианиста.

Накануне я сказал, что когда мы говорим о дерби, то всегда этот матч должен начинаться с чистого листа, несмотря на турнирное положение команд, количество травмированных. Команды должны были подарить болельщикам настоящую, бескомпромиссную игру с каким‑то сюжетом, превратить матч в спектакль, как говорил Константин Иванович Бесков. Что мы увидели по итогу? Бездарное зрелище«, — заявил Мацуев в интервью “Матч ТВ”.

После 25 проведенных матчей «Спартак» и ЦСКА являются соседями по турнирной таблице. Они занимают шестое и седьмое места, набрав 39 и 38 очков, соответственно. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имеющий в своем активе 50 очков. На один балл от него отстает «Краснодар».

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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