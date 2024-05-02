РПЛ назвала кандидатов на звание лучшему игроку и тренеру сезона

Болельщики смогут проголосовать в большинстве номинаций на премию Winline Герои РПЛ со 2 по 13 мая. Победители в номинация определяются в несколько этапов. По итогам выбора болельщиков будет сформирован список номинантов — по три человека в каждой из номинаций. Исключением станет «Игрок сезона», в которой в финальный этап выйдут десять футболистов.