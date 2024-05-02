РПЛ назвала кандидатов на звание лучшему игроку и тренеру сезона
РПЛ объявила о старте голосования за звание лучшему игроку и главному тренеру сезона-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.
РПЛ объявила о старте голосования за звание лучшему игроку и главному тренеру сезона-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.
Болельщики смогут проголосовать в большинстве номинаций на премию Winline Герои РПЛ со 2 по 13 мая. Победители в номинация определяются в несколько этапов. По итогам выбора болельщиков будет сформирован список номинантов — по три человека в каждой из номинаций. Исключением станет «Игрок сезона», в которой в финальный этап выйдут десять футболистов.
В список кандидатов на звание лучшего игрока сезона попали Эдуард Сперцян («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Мохаммад Мохебби («Ростов»), Брайан Мансилья («Оренбург»), Максим Глушенков («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Матео Кассьерра («Зенит»), Вендел («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Бителло («Динамо»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА), Срджан Бабич («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»), Максим Осипенко («Ростов»), Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Диего Лаксальт («Динамо»), Иван Обляков (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Евгений Латышонок («Балтика»), Егор Голенков («Ростов»), Александр Максименко («Спартак», Данил Пруцев («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»).
На приз лучшему тренеру номинированы Владимир Ивич («Краснодар»), Марцел Личка («Динамо»), Валерий Карпин («Ростов»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Сергей Семак («Зенит»), Рашид Рахимов («Рубин»).
Премия Winline Герои РПЛ пройдет 26 мая в Москве.