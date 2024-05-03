Юран впервые прокомментировал отставку из «Пари НН»

«Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни — молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчёт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами.



К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали “на флажке”. Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана — Майга. В матчах со “Спартаком”, ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он “висел” на карточке. Берёг на игры, в которых реально было выиграть.



С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что “Пари НН” нужно четыре-пять футболистов помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать ещё двух-трех игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то — предложить повыше зарплату. Есть определённые рамки, в которые пришлось вписываться.



В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но “Факел” попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали её глубже, но ничего страшного там не было. За два дня до игры с “Ахматом” я встречался с болельщиками и сказал, что на 100 процентов оставлю команду в РПЛ. Более того — постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», — сказал Юран.