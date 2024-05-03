Юран впервые прокомментировал отставку из «Пари НН»
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран впервые высказался об отставке из нижегородского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран впервые высказался об отставке из нижегородского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».
54-летний специалист был уволен на прошлой неделе после разгромного поражения от «Ахмата» (1:5) в 26-м туре РПЛ. Это поражение стало для нижегородцев шестым подряд, из-за чего они приблизились к зоне стыковых матчей.
«Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни — молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. Был расчёт, что в межсезонье усилимся квалифицированными футболистами.
К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали “на флажке”. Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана — Майга. В матчах со “Спартаком”, ЦСКА я вообще не выпускал его, поскольку он “висел” на карточке. Берёг на игры, в которых реально было выиграть.
С нападением тоже была проблема. До зимней паузы нам сложно давались забитые мячи. Я говорил, что “Пари НН” нужно четыре-пять футболистов помимо Марадишвили и Кучаева. Надо было добирать ещё двух-трех игроков. Но бюджет не позволил это сделать. Кого-то не смогли купить, кому-то — предложить повыше зарплату. Есть определённые рамки, в которые пришлось вписываться.
В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но “Факел” попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали её глубже, но ничего страшного там не было. За два дня до игры с “Ахматом” я встречался с болельщиками и сказал, что на 100 процентов оставлю команду в РПЛ. Более того — постараюсь зацепиться за десятку. Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», — сказал Юран.
Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. Под его руководством нижегородцы провели 43 матча, в которых одержали 13 побед и потерпели 24 поражения при шести ничейных результатах.
«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 5 мая, дома против «Спартака».