Бубнов назвал идеального тренера для «Спартака»

Александр Бубнов считает, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович является идеальным кандидатом, чтобы возглавлять команду на постоянной основе.

«Это идеальный вариант, по крайней мере, клуб не попадёт на большие деньги в очередной раз. Никого больше искать не надо. Прошедшие матчи показали, что он готов руководить командой. Если бы у него не хватало квалификации, то он и не смог бы в одночасье исправить ситуацию. Слишкович однозначно лучше Абаскаля», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Испанский тренер Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку 14 апреля после выездного поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России. По руководством 41-летнего Владимира Слишковича красно-белые провели 8 матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед и 3 ничьи.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983 по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

После 26 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, на 8 очков отставая от лидеров — «Краснодара» и «Зенита».