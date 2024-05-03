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18:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Смолов и еще пять игроков пропустят тур РПЛ из-за дисквалификаций

Шесть футболистов не смогут принять участие в 27-ом туре чемпионата России из-за дисквалификаций.

Динамо
Урал
Спартак
Балтика
Пари Нижний Новгород
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Своим командам не смогут помочь:

  • Федор Смолов («Динамо») — перебор желтых карточек (4);
  • Даниэль Мишкич («Урал») — перебор желтых карточек (4);
  • Кристофер Мартинс Перейра («Спартак») — перебор желтых карточек (4);
  • Натан Гассама («Балтика») — перебор желтых карточек (4);
  • Кирилл Боженов («Пари Нижний Новгород») — красная карточка;
  • Сергей Волков («Краснодар») — красная карточка.

В 27-м туре РПЛ «Краснодар» на домашнем поле встретится с грозненским «Ахматом», московское «Динамо» примет «Сочи», «Пари Нижний Новгород» дома сыграет со столичным «Спартаком», а екатеринбургский «Урал» на выезде с калининградской «Балтикой». Игры пройдут 4,5 и 6 мая.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками, столько же у «Краснодара», но команда Мурада Мусаева уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям. На третьей строчке идет московское «Динамо», набрав 47 очков.

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