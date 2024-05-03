Смолов и еще пять игроков пропустят тур РПЛ из-за дисквалификаций

Своим командам не смогут помочь:
В 27-м туре РПЛ «Краснодар» на домашнем поле встретится с грозненским «Ахматом», московское «Динамо» примет «Сочи», «Пари Нижний Новгород» дома сыграет со столичным «Спартаком», а екатеринбургский «Урал» на выезде с калининградской «Балтикой». Игры пройдут 4,5 и 6 мая.
В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками, столько же у «Краснодара», но команда Мурада Мусаева уступает сине-бело-голубым по дополнительным показателям. На третьей строчке идет московское «Динамо», набрав 47 очков.