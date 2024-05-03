Смолов и еще пять игроков пропустят тур РПЛ из-за дисквалификаций

В 27-м туре РПЛ «Краснодар» на домашнем поле встретится с грозненским «Ахматом», московское «Динамо» примет «Сочи», «Пари Нижний Новгород» дома сыграет со столичным «Спартаком», а екатеринбургский «Урал» на выезде с калининградской «Балтикой». Игры пройдут 4,5 и 6 мая.