Сергей Ташуев рассказал, как уходил из «Факела»
26 апреля воронежский футбольный клуб сообщил об отставке главного тренера.
26 апреля воронежский футбольный клуб сообщил об отставке главного тренера.
Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как уходил из клуба.
«Я не попрощался с командой, потому что утром пообщался с генеральным директором “Факела” Романом Асхабадзе, а в час дня уже стояла машина на Москву. Потом уже понял, что Черевченко ехал, нужно было освободить место в отделе. Обижает ли меня эта ситуация? Обижаться — удел слабых», — сказал Ташуев на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Также Ташуев ответил на вопрос о причинах отставки.
«Там была совокупность, у меня действительно были проблемы в семье. Могли быть серьезные, но, к счастью, в один день они разрешились, и я не блефую. Но ушел я не поэтому. Если честно, объяснение руководства о причинах отставки я уловил не до конца», — добавил Ташуев.
В тот же день Игорь Черевченко был назначен новым главным тренером воронежского клуба.
65-летний Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. В начале апреля клуб сообщил о продлении контракта со специалистом. Ранее Ташуев возглавлял грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.
За 4 тура до окончания чемпионата «Факел» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ с 27 набранными очками. Воронежский клуб опережает идущую на 13-м месте «Балтику» на одно очко. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчей. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.
Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который по дополнительным показателям опережает «Краснодар». У обеих команд по 50 очков.