Сергей Ташуев рассказал, как уходил из «Факела»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал, как уходил из клуба.

«Я не попрощался с командой, потому что утром пообщался с генеральным директором “Факела” Романом Асхабадзе, а в час дня уже стояла машина на Москву. Потом уже понял, что Черевченко ехал, нужно было освободить место в отделе. Обижает ли меня эта ситуация? Обижаться — удел слабых», — сказал Ташуев на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Также Ташуев ответил на вопрос о причинах отставки.

«Там была совокупность, у меня действительно были проблемы в семье. Могли быть серьезные, но, к счастью, в один день они разрешились, и я не блефую. Но ушел я не поэтому. Если честно, объяснение руководства о причинах отставки я уловил не до конца», — добавил Ташуев.

В тот же день Игорь Черевченко был назначен новым главным тренером воронежского клуба.

65-летний Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. В начале апреля клуб сообщил о продлении контракта со специалистом. Ранее Ташуев возглавлял грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

За 4 тура до окончания чемпионата «Факел» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ с 27 набранными очками. Воронежский клуб опережает идущую на 13-м месте «Балтику» на одно очко. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчей. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.

Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», который по дополнительным показателям опережает «Краснодар». У обеих команд по 50 очков.