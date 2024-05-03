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21:54 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Ростове» рассказали о задачах команды на последние туры РПЛ

Команда Валерия Карпина после 26 туров занимает седьмое место в таблице РПЛ с 40 очками.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК Ростов

Как заявил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин, приоритетной задачей для футболистов «Ростова» в последних турах Российской Премьер-лиги является победа в каждой игре.

«Ростов» должен быть в пятерке по итогам сезона? Мы стараемся добиться максимального результата. Приоритет для нас — победить в ближайшем матче. А в таблицу посмотрим уже после 30-го тура«, — приводит слова Рыскина “Спорт-Экспресс”.

2 мая «Ростов» в домашнем матче с минимальным счетом уступил калининградской «Балтике» в полуфинале Пути Регионов Кубка России и вылетел из розыгрыша турнира.

6 мая в рамках 27-го тура «Ростов» на выезде сыграет с московским «Локомотивом». После 26 туров в турнирной таблице Российской Премьер-лиги лидирует «Зенит», по дополнительным показателям опережающий «Краснодар». У обеих команд по 50 очков.

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