Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Черноморец
Футбол. Первая лига
19:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Бавария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Циципас признался, что болеет за московский «Спартак»

Греческий теннисист и внук футболиста красно-белых Сергея Сальникова Стефанос Циципас рассказал о том, что хотел бы получить футболку клуба и побывать на матче «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

— Болеете за московский «Спартак», главную команду в карьере вашего дедушки?

— Да, конечно! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!

— Вы когда-нибудь были на матчах «Спартака»?

— Никогда. Был бы счастлив побывать.

— Ваша мама мне рассказывала, что, когда вы были ребенком, она одевала вас в спартаковскую экипировку.

— Да, отлично это помню. У меня была пара комплектов, тогда образовалась хорошая их коллекция! А однажды я заказал футболку — но не спартаковскую — онлайн, случайно увидел ее в интернете. Это была винтажная майка Adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно ее купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе! И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам Бог послал мне ее, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать ее, — приводит слова Циципаса «Спорт-Экспресс».

Стефанос Циципас сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Его дед Сергей Сальников выступал за московский «Спартак» с 1946-го по 1949 год и 1955-го по 1960 год. В 1956 году в составе сборной СССР Сальников выиграл золото Олимпийских игр в Мельбурне.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь