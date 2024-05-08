Циципас признался, что болеет за московский «Спартак»
Греческий теннисист и внук футболиста красно-белых Сергея Сальникова Стефанос Циципас рассказал о том, что хотел бы получить футболку клуба и побывать на матче «Спартака».
Греческий теннисист и внук футболиста красно-белых Сергея Сальникова Стефанос Циципас рассказал о том, что хотел бы получить футболку клуба и побывать на матче «Спартака».
— Болеете за московский «Спартак», главную команду в карьере вашего дедушки?
— Да, конечно! Сто процентов! И был бы счастлив получить от «Спартака» футболку!
— Вы когда-нибудь были на матчах «Спартака»?
— Никогда. Был бы счастлив побывать.
— Ваша мама мне рассказывала, что, когда вы были ребенком, она одевала вас в спартаковскую экипировку.
— Да, отлично это помню. У меня была пара комплектов, тогда образовалась хорошая их коллекция! А однажды я заказал футболку — но не спартаковскую — онлайн, случайно увидел ее в интернете. Это была винтажная майка Adidas с Олимпиады 1956 года в Мельбурне, с футбольного турнира, и я незамедлительно ее купил. Потому что это был уникальный экземпляр с тех самых Игр, где мой дедушка стал чемпионом, чуть ли не последний в доступе! И она по-прежнему у меня хранится. Это самая важная вещь, которая у меня есть, потому что связывает меня с памятью о деде и о том турнире, где у него была такая победа. Наверное, сам Бог послал мне ее, чтобы у меня была возможность увидеть, купить и пощупать ее, — приводит слова Циципаса «Спорт-Экспресс».
Стефанос Циципас сын советской теннисистки Юлии Сальниковой. Его дед Сергей Сальников выступал за московский «Спартак» с 1946-го по 1949 год и 1955-го по 1960 год. В 1956 году в составе сборной СССР Сальников выиграл золото Олимпийских игр в Мельбурне.