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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» опубликовал фото с новым главным тренером

Московский «Спартак» опубликовал фотографию с новым главным тренером команды Деяном Станковичем.

Спартак
Црвена ЗвездаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Спартак"

На фото 45-летний сербский специалист позирует с шарфом «Спартака» и «Црвены Звезды».

«Всем спокойной ночи от Деяна», — говорится в сообщении под фото на странице клуба в VK.

Вчера «Спартак» объявил о назначении Станковича на пост главного тренера клуба, он возглавит команду со следующего сезона. Также в тренерский штаб красно-белых войдут ассистент Ненад Сакич, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физической подготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо, которые работают со Станковичем в венгерском «Ференцвароше».

«Деян Станкович не нуждается в представлении, карьера этой мировой легенды футбола и список его достижений говорят сами за себя. Но мы приглашаем в “Спартак” не бывшего футболиста, мы приглашаем тренера, который уже пять лет работает на высоком уровне. За это время он успел выиграть четыре чемпионских звания — три с “Црвеной Звездой” и одно с “Ференцварошем”, кроме того, у него в коллекции два Кубка Сербии. Однако дело не только в титулах, на наш выбор повлияло еще и то, что в работе Деяна есть системный подход. Уже после первого разговора мы почувствовали, что этот человек отлично подходит нашему клубу — своими амбициями, страстью, опытом, лидерством, качеством понимания футбола», — приводит слова спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала пресс-служба клуба на странице в VK.

Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, в «Ференцварош» он пришел в 2023 году, также он работал в итальянской «Сампдории».

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