Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

Как сообщает газета Het Parool, футболист московского «Спартака» Квинси Промес освобожден из‑под стражи под залог.

По данным источника, футболист был отпущен на свободу на определенных условиях, которые не уточняются. Известно лишь, что игроку запрещено покидать территорию ОАЭ. Промес будет ожидать решение по делу об экстрадиции в Нидерланды на свободе.

В Нидерландах Квинси приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.