Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае
Однако нидерландскому футболисту «Спартака» запрещено покидать территорию ОАЭ.
Однако нидерландскому футболисту «Спартака» запрещено покидать территорию ОАЭ.
Как сообщает газета Het Parool, футболист московского «Спартака» Квинси Промес освобожден из‑под стражи под залог.
По данным источника, футболист был отпущен на свободу на определенных условиях, которые не уточняются. Известно лишь, что игроку запрещено покидать территорию ОАЭ. Промес будет ожидать решение по делу об экстрадиции в Нидерланды на свободе.
В Нидерландах Квинси приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.
32-летний Квинси Промес имеет действующее соглашение с красно-белыми до июня 2024 года. Нападающий играл за московский клуб с 2014 по 2018 год и с 2021 года. В общей сложности Промес провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе команды нидерландец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.