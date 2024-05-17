Три клуба Первой лиги не прошли лицензирование для РПЛ

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Лицензии категории РФС-1, необходимые для выступления в элитном дивизионе, получили все участники нынешнего сезона РПЛ и четыре клуба из Первой лиги: «Химки», махачкалинское «Динамо», тольяттинский «Акрон» и московская «Родина». Эти клубы занимают первые четыре места в турнирной таблице Первой лиги и имеют наилучшие шансы на повышение в классе по спортивному принципу.

Отмечается, отказ в выдаче лицензии мотивирован невыполнением обязательных критериев для выступления в РПЛ. Клубы могут обжаловать решение о невыдачи лицензии РФС-1 до 23 мая.

Тульский «Арсенал» занимает пятое место и продолжает вести борьбу за зону стыковых матчей. Московское «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» занимают 10-е и 12-е место соответственно и уже лишились математических шансов на выход в РПЛ.

Махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Родина» ранее никогда не выступали в элитном дивизионе чемпионата России. «Химки» вылетели из РПЛ в прошлом сезоне, а «Арсенал» последний раз был в элите в сезоне-2021/22.