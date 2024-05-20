Джикия обратился к болельщикам «Спартака»

— Вообще на протяжении вот эти вот долгих лет, что я был в клубе, мне очень приятно, что болельщики всегда поддерживали меня, что у меня никогда не возникало никаких проблем, что они всегда по возможности были рядом. Огромное спасибо могу сказать только за всё, что они сделали делают и буду делать для «Спартака», — сказал Джикия.