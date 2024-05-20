Джикия обратился к болельщикам «Спартака»
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после последнего домашнего матча за красно-белых. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам после последнего домашнего матча за красно-белых. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
На прошлой неделе было официально объявлено, что 30-летний защитник покинет команду после окончания сезона.
— Вообще на протяжении вот эти вот долгих лет, что я был в клубе, мне очень приятно, что болельщики всегда поддерживали меня, что у меня никогда не возникало никаких проблем, что они всегда по возможности были рядом. Огромное спасибо могу сказать только за всё, что они сделали делают и буду делать для «Спартака», — сказал Джикия.
Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.