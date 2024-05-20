Текущие события
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
17:45
Арсенал
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19.05
Гавр
Марсель
Футбол. Зарубежный
19.05
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
19.05
Лилль
Ницца
Футбол. Зарубежный
19.05
Лорьян
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
19.05
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
19.05
Метц
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
19.05
Монако
Нант
Футбол. Зарубежный
19.05
Реймс
Ренн
Футбол. Зарубежный
19.05
Тулуза
Брест
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший директор «Динамо» назвал клубы, которым пригодится Джикия

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в эфире радио «Движение» прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры для Георгия Джикии.

Динамо
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе было официально объявлено, что 30-летний защитник покинет «Спартак» после окончания сезона.

«Способен ли он еще приносить пользу командам, которые борются за трофеи? В данный момент тяжело об этом сказать, потому что все-таки он пропустил очень много. Нужно посмотреть, в какой он будет форме, в какую команду пойдет и в какую схему играет команда. Поэтому, наверное, сейчас тяжело об этом говорить. Будет некорректно сказать, что да, способен, или сказать, что не способен, но то, что это игрок большого уровня и хорошего качества, это 100%. Поэтому, наверное, как минимум с пятого и ниже места команды обязаны брать его. Вот лидирующие команды, которые за что-то борются, — нужно думать», — сказал Орещук.

Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.

За тур до окончания чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Позади него располагаются «Ростов», ЦСКА, «Рубин» и «Крылья Советов».

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь