Бывший директор «Динамо» назвал клубы, которым пригодится Джикия
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в эфире радио «Движение» прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры для Георгия Джикии.
Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук в эфире радио «Движение» прокомментировал возможные варианты продолжения карьеры для Георгия Джикии.
На прошлой неделе было официально объявлено, что 30-летний защитник покинет «Спартак» после окончания сезона.
«Способен ли он еще приносить пользу командам, которые борются за трофеи? В данный момент тяжело об этом сказать, потому что все-таки он пропустил очень много. Нужно посмотреть, в какой он будет форме, в какую команду пойдет и в какую схему играет команда. Поэтому, наверное, сейчас тяжело об этом говорить. Будет некорректно сказать, что да, способен, или сказать, что не способен, но то, что это игрок большого уровня и хорошего качества, это 100%. Поэтому, наверное, как минимум с пятого и ниже места команды обязаны брать его. Вот лидирующие команды, которые за что-то борются, — нужно думать», — сказал Орещук.
Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. За семь с половиной лет он провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали. Также Джикия выигрывал в «Спартаке» Кубок и Суперкубок России.
За тур до окончания чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Позади него располагаются «Ростов», ЦСКА, «Рубин» и «Крылья Советов».