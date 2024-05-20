Бывший директор «Динамо» назвал клубы, которым пригодится Джикия

«Способен ли он еще приносить пользу командам, которые борются за трофеи? В данный момент тяжело об этом сказать, потому что все-таки он пропустил очень много. Нужно посмотреть, в какой он будет форме, в какую команду пойдет и в какую схему играет команда. Поэтому, наверное, сейчас тяжело об этом говорить. Будет некорректно сказать, что да, способен, или сказать, что не способен, но то, что это игрок большого уровня и хорошего качества, это 100%. Поэтому, наверное, как минимум с пятого и ниже места команды обязаны брать его. Вот лидирующие команды, которые за что-то борются, — нужно думать», — сказал Орещук.