Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
КАМАЗ
Футбол. Первая лига
17:45
Арсенал
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Тюкавина рассказал, сыграет ли футболист с «Краснодаром»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, сможет ли футболист помочь команде в заключительно матче текущего сезона чемпионата России.

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:1. Тюкавин был заменен на 90-й минуте, получив повреждение после столкновения с игроком самарцев Денисом Якубой. Нападающий бело-голубых покинул стадион с ортезом на ноге.

«Врачи делают все возможное, чтобы он сыграл», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

21-летний Тюкавин является лучшим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне РПЛ. Нападающий провел за бело-голубых 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Среди лучших бомбардиров чемпионата Росиии Тюкавин уступает только форварду «Зенита» Матео Кассьерре, на его счету 21 гол.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу с 56 очками. «Зенит» идет на второй строчке, уступая бело-голубым два очка. «Краснодар» замыкает тройку, отставая от лидера на три балла. Для победы в текущем сезоне чемпионата России «Динамо» достаточно не проиграть команде Мурада Мусаева.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь