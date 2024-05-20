Агент Тюкавина рассказал, сыграет ли футболист с «Краснодаром»

В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:1. Тюкавин был заменен на 90-й минуте, получив повреждение после столкновения с игроком самарцев Денисом Якубой. Нападающий бело-голубых покинул стадион с ортезом на ноге.

«Врачи делают все возможное, чтобы он сыграл», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

21-летний Тюкавин является лучшим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне РПЛ. Нападающий провел за бело-голубых 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Среди лучших бомбардиров чемпионата Росиии Тюкавин уступает только форварду «Зенита» Матео Кассьерре, на его счету 21 гол.