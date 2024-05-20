Агент Тюкавина рассказал, сыграет ли футболист с «Краснодаром»
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, сможет ли футболист помочь команде в заключительно матче текущего сезона чемпионата России.
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, сможет ли футболист помочь команде в заключительно матче текущего сезона чемпионата России.
В матче 29-го тура РПЛ «Динамо» на своем поле обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:1. Тюкавин был заменен на 90-й минуте, получив повреждение после столкновения с игроком самарцев Денисом Якубой. Нападающий бело-голубых покинул стадион с ортезом на ноге.
«Врачи делают все возможное, чтобы он сыграл», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».
21-летний Тюкавин является лучшим бомбардиром «Динамо» в текущем сезоне РПЛ. Нападающий провел за бело-голубых 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач. Среди лучших бомбардиров чемпионата Росиии Тюкавин уступает только форварду «Зенита» Матео Кассьерре, на его счету 21 гол.
В заключительном туре РПЛ «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу с 56 очками. «Зенит» идет на второй строчке, уступая бело-голубым два очка. «Краснодар» замыкает тройку, отставая от лидера на три балла. Для победы в текущем сезоне чемпионата России «Динамо» достаточно не проиграть команде Мурада Мусаева.