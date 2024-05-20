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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Бальбуэна: Не представляли, что «Динамо» будет бороться за титул

Капитан московского «Динамо» высказался о борьбе бело-голубых за чемпионство в текущем сезоне чемпионата России.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«Сложно было представить в начале сезона, что в концовке будем бороться за титул, потому что в течение сезона может произойти, что угодно. Но мы шли от матча к матчу, стараясь выполнять нашу работу в лучшем виде. Думаю, мы проделали хорошую работу, раз сейчас находимся в такой ситуации. Сейчас важно сохранять спокойствие, потому что “Динамо” еще ничего не выиграло. Нам необходимо победить в Краснодаре, это будет очень сложный матч.

Результат говорит сам за себя. Не хочу отвечать критикам, которые ругали команду, когда у нее был тяжелый период. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе, на том, чтобы лучшим образом завершить сезон», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу с 56 очками. «Зенит» идет на второй строчке, уступая бело-голубым два очка. «Краснодар» замыкает тройку, отставая от лидера на три балла. Для победы в текущем сезоне чемпионата России «Динамо» достаточно не проиграть команде Мурада Мусаева.

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