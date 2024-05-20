Бальбуэна: Не представляли, что «Динамо» будет бороться за титул

«Сложно было представить в начале сезона, что в концовке будем бороться за титул, потому что в течение сезона может произойти, что угодно. Но мы шли от матча к матчу, стараясь выполнять нашу работу в лучшем виде. Думаю, мы проделали хорошую работу, раз сейчас находимся в такой ситуации. Сейчас важно сохранять спокойствие, потому что “Динамо” еще ничего не выиграло. Нам необходимо победить в Краснодаре, это будет очень сложный матч.



Результат говорит сам за себя. Не хочу отвечать критикам, которые ругали команду, когда у нее был тяжелый период. Сейчас я полностью сконцентрирован на своей работе, на том, чтобы лучшим образом завершить сезон», — приводит слова Бальбуэны Metaratings.ru.