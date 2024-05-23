Обладатель Кубка России Сметанин поедет в Краснодар с болельщиками «Динамо»

Источник: Соцсети

25 мая в заключительном туре Российской Премьер-лиги сезона-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром». Как сообщает экс-глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин отправится в Краснодар в автобусе вместе с фанатами бело-голубых.

Вместе со столичной командой Сметанин становился обладателем Кубка России в 1995 году, когда бело-голубые обыграли в финале волгоградский «Ротор».

«На моей памяти мы никогда еще не были так близки к золотым медалям чемпионата России. Пропустить такой матч — я потом себе не прощу! Всех болельщиков так же призываю поддержать команду на этом важном выезде», — цитирует Сметанина Шпрыгин.

«Легендарный голкипер московского “Динамо” 90-х Андрей Сметанин посетил десятки выездных игр клуба за карьеру в качестве игрока, а субботний матч посетит уже в роли выездного суппортера. Любимец динамовских фанатов поедет в не близкий путь на автобусе вместе с остальными участками выезда», — добавил Шпрыгин.

Сметанину 54 года. Он играл за «Динамо» с 1987-го по 1991 год и с 1992-го по 1997 год. Также голкипер выступал за такие клубы, как пермская «Звезда», московский «Спартак», саратовский «Сокол», астраханский «Волгарь», екатеринбургский «Урал» и ижевский «Газовик-Газпром».