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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Обладатель Кубка России Сметанин поедет в Краснодар с болельщиками «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин отправится на матч 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» в автобусе вместе с фанатами бело-голубых.

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Соцсети

25 мая в заключительном туре Российской Премьер-лиги сезона-2023/24 «Динамо» сыграет на выезде с «Краснодаром». Как сообщает экс-глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин отправится в Краснодар в автобусе вместе с фанатами бело-голубых.

Вместе со столичной командой Сметанин становился обладателем Кубка России в 1995 году, когда бело-голубые обыграли в финале волгоградский «Ротор».

«На моей памяти мы никогда еще не были так близки к золотым медалям чемпионата России. Пропустить такой матч — я потом себе не прощу! Всех болельщиков так же призываю поддержать команду на этом важном выезде», — цитирует Сметанина Шпрыгин.

«Легендарный голкипер московского “Динамо” 90-х Андрей Сметанин посетил десятки выездных игр клуба за карьеру в качестве игрока, а субботний матч посетит уже в роли выездного суппортера. Любимец динамовских фанатов поедет в не близкий путь на автобусе вместе с остальными участками выезда», — добавил Шпрыгин.

Сметанину 54 года. Он играл за «Динамо» с 1987-го по 1991 год и с 1992-го по 1997 год. Также голкипер выступал за такие клубы, как пермская «Звезда», московский «Спартак», саратовский «Сокол», астраханский «Волгарь», екатеринбургский «Урал» и ижевский «Газовик-Газпром».

Команда Марцела Лички возглавляет турнирную таблицу с 56 очками. «Зенит» идет на второй строчке, уступая бело-голубым два очка. «Краснодар» замыкает тройку, отставая от лидера на три балла. Для победы в нынешнем сезоне чемпионата России «Динамо» достаточно не проиграть команде Мурада Мусаева. Последний раз московское «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.

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