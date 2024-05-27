Тренер «Спартака»: Воронеж — более футбольный город, чем Питер
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович порассуждал о том, какие города в России можно назвать футбольными. Об этом сообщает «Советский спорт».
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович порассуждал о том, какие города в России можно назвать футбольными. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Конечно, Москва — это футбольный город. Воронеж — футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть “Факел”, который они любят и за который болеют. Я не считаю Питер футбольным городом. Например, во Франции Сент-Этьен, Марсель — это футбольные города, Париж — не футбольный город. Окей, есть “ПСЖ”, сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город», — сказал Слишкович.
«Спартак» закончил минувший сезон в РПЛ на пятом месте. Заключительные шесть матчей в чемпионате красно-белые провели под руководством Слишковича, одержав в них четыре победы и дважды сыграв вничью. В следующем сезоне «Спартак» возглавит серб Деян Станкович, а Слишкович войдет в его тренерский штаб.
Петербургский «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Воронежский «Факел» завершил сезон на 11-м месте.