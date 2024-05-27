Тренер «Спартака»: Воронеж — более футбольный город, чем Питер

«Конечно, Москва — это футбольный город. Воронеж — футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть “Факел”, который они любят и за который болеют. Я не считаю Питер футбольным городом. Например, во Франции Сент-Этьен, Марсель — это футбольные города, Париж — не футбольный город. Окей, есть “ПСЖ”, сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город», — сказал Слишкович.