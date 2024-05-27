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13:20 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» остались недовольны прошедшим сезоном

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал результат красно-белых в минувшем сезоне чемпионата России.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

— Как оцениваете сезон?

— Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал Кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как «Спартак», — приводит слова Слишковича «Спорт-Экспресс».

Зенит в шестой раз подряд стал обладателем золотых медалей чемпионата России, второе место занял «Краснодар», бронзовые награды достались московскому «Динамо».

16 мая стало известно, что с нового сезона Деян Станкович возглавит «Спартак».

Станкович был главным тренером «Црвены Звезды» с 2019 по 2022 год. В 2023 году он возглавил «Ференцварош», также специалист работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.

В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем Кубка страны, итальянские «Лацио», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. А также «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и Кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Оренбург
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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