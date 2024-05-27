В «Спартаке» остались недовольны прошедшим сезоном

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

— Как оцениваете сезон?

— Руководство, игроки, тренерский штаб и болельщики не могут быть довольны результатом, поскольку цель — это минимум попасть в топ-3, плюс не вышли в финал Кубка. Конечно, были хорошие матчи, но этого недостаточно для такого клуба, как «Спартак», — приводит слова Слишковича «Спорт-Экспресс».

Зенит в шестой раз подряд стал обладателем золотых медалей чемпионата России, второе место занял «Краснодар», бронзовые награды достались московскому «Динамо».

16 мая стало известно, что с нового сезона Деян Станкович возглавит «Спартак».

Станкович был главным тренером «Црвены Звезды» с 2019 по 2022 год. В 2023 году он возглавил «Ференцварош», также специалист работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выиграли чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии.