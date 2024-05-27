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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спорт-Экспресс»: Чаще всего судьи ошибались против «Зенита»

Эксперты известного российского издания проанализировали ошибки футбольных арбитров в сезоне-2023/24.

Зенит
Спартак
Ахмат
Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В 240 матчах чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 67 ошибок, исключая те, которые были скорректированы с использованием видеоассистентов.. То есть в среднем примерно в каждой третьей игре арбитры приняли неверное решение в ключевом эпизоде.

Больше всех среди клубов РПЛ пострадал от судейских оплошностей действующий чемпион — петербургский «Зенит». Арбитры допустили восемь неправильных решений в матчах команды Сергея Семака и дважды ошибались в пользу петербуржцев.

Чаще всего — восемь раз — арбитры ошибались в пользу грозненского «Ахмата» (три ошибки против). Положительный баланс у «Спартака», представители которого часто жалуются на действия арбитров, — четыре ошибки в пользу красно-белых и три — против них.

Источник: Спорт-Экспресс

Больше всех в прошедшем сезоне совершал ошибки опытный судья Владислав Безбородов.

«Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, набрав 57 баллов. Второе место занял «Краснодар», а тройку призеров замкнуло московское «Динамо».

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