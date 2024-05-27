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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава ВТБ рассказал, как позволил «Газпрому» купить «Зенит»

Председатель правления ВТБ Андрей Костин вспомнил, как в середине 2000-х мог стать владельцем футбольного клуба «Зенит».

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— Кто в банке принимает решение поддержать тот или иной проект?

— У нас есть специальный комитет, но решение во многом на мне. В первую очередь это культурные проекты. В меньшей степени — спорт. Немногие знают, что когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган, царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит».

— Вы меня опередили с вопросом об этой истории.

— Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит».

— Это было в 2005 году. Вы, насколько я знаю, собирались купить у Трактовенко клуб и назначить Бышовца тренером?

— Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный… Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо». Я не собирался покупать или владеть футбольным клубом. Но когда «Динамо» стало нашим, клубом занялся мой зам. Вот он горел футболом, и у него, как видите по нынешнему чемпионату, многое получилось, — приводит слова Когана «Фонтанка.ру».

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России, московское «Динамо» завоевало бронзовые награды.

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