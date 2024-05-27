Медведева: «Динамо» будет чемпионом, 48 лет ждали и еще подождем

«Было грустно, когда “Динамо” упустило чемпионство. У меня тоже было, что я проигрывала в шаге от чемпионства — это не разочарование, а добрая грусть, что такое было, но не получилось. У “Динамо” будет еще много возможностей взять чемпионство. У меня таких возможностей не было. Уверена, что “Динамо” еще дойдет до чемпионства. 48 лет ждали, и еще подождем, что поделать», — приводит слова Медведевой Sport24.