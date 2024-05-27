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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева: «Динамо» будет чемпионом, 48 лет ждали и еще подождем

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и болельщица московского «Динамо» Евгения Медведева прокомментировала выступление команды в минувшем сезоне РПЛ.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Было грустно, когда “Динамо” упустило чемпионство. У меня тоже было, что я проигрывала в шаге от чемпионства — это не разочарование, а добрая грусть, что такое было, но не получилось. У “Динамо” будет еще много возможностей взять чемпионство. У меня таких возможностей не было. Уверена, что “Динамо” еще дойдет до чемпионства. 48 лет ждали, и еще подождем, что поделать», — приводит слова Медведевой Sport24.

Перед последним туром чемпионата России «Динамо» претендовало на чемпионтсво наряду с «Зенитом» и «Краснодаром». Уступив «быкам» на выезде со счетом 0:1, команда Марцела Лички стала обладателем бронзовых наград РПЛ. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар».

Последний раз московское «Динамо» выиграло чемпионат страны в 1976 году.

Ранее нападающий бело-голубых Константин Тюкавин заявил о планах остаться в лиге на сезон-2024/25. В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами.

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