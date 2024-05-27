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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Вильсон Изидор подписал контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор заявил, что подписал с клубом из Санкт-Петербурга полноценный контракт. Об этом сообщает «РБ Спорт».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне 23-летний француз выступал за «Зенит» на правах аренды, в которой была предусмотрена опция обязательного выкупа за четыре миллиона евро без учета бонусов.

«У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом», — сказал Изидор.

Изидор провел за «Зенит» 20 матчей и забил два гола. До этого он на протяжении полутора лет выступал за «Локомотив». За «железнодорожников» Изидор сыграл 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.

Победа в чемпионате России стала для «Изидора» первым командным трофеем в его карьере.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
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