Вильсон Изидор подписал контракт с «Зенитом»

В минувшем сезоне 23-летний француз выступал за «Зенит» на правах аренды, в которой была предусмотрена опция обязательного выкупа за четыре миллиона евро без учета бонусов.

«У меня контракт рассчитан на два года. Мне нравится быть здесь и становиться чемпионом», — сказал Изидор.

Изидор провел за «Зенит» 20 матчей и забил два гола. До этого он на протяжении полутора лет выступал за «Локомотив». За «железнодорожников» Изидор сыграл 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал семь результативных передач.