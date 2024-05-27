Валерий Непомнящий: Россия устала от чемпионств «Зенита»

— Нельзя так говорить. Они стали чемпионами и решили задачу. Когда они не имели права даже сыграть вничью, они выиграли. В отличие от «Динамо». Мы просто привыкли к тому, что «Зенит» за пять-шесть туров до конца сезона становится чемпионом, но сейчас ситуация поменялась, и команды подравнялись. Не знаю, хорошо это или плохо, но то, что чемпионат стал интереснее по сюжету, по драматургии — это факт.

— Раньше говорили, что команда строится два-три года, теперь ситуация резко меняется. Команда не строится, а от тренера требуют результат здесь и сейчас. В том числе и от Семака. Поэтому то, что он справился и в этот раз, говорит о его уровне. Но я понимаю, что страна устала от чемпионств «Зенита».



К «Зениту» не всегда справедливое отношение, причем как у обывателей, так и у руководителей клубов, но я всегда говорю: нужно бороться. И с таким «Зенитом» можно бороться и добиваться. «Зенит» и «Краснодар» раскрывали двери, говоря: «Идите к чемпионству», но «Динамо» не хватило одного шага на финише. «Краснодар» должен был уходить вперед после первой части чемпионата, но тоже остановился. Поэтому, как бы странно это ни звучало, но в футболе и в борьбе за чемпионство все справедливо, — приводит слова Непомнящего Metaratings.