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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Медведев назвал победу «Зенита» божьим промыслом

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с очередной победой в минувшем сезоне РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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«Повод действительно особый, победа была не простая — трудовая. Тем, кто не любит “Зенит”, в данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, игроков “Зенита” и промысел божий.

Мне как человеку питерскому очень приятно. Я как раз прилетел в этот день в Санкт-Петербург, ехал по городу на машине и видел огромное количество людей, все они были в таком радостном, возбужденном состоянии, с флагами. Общегородской праздник. Здорово!

Шесть лет губернатор работает — шесть раз подряд “Зенит” побеждает в чемпионате России, в этом есть, надеюсь, залог будущих побед. Так что не ослабляйте внимания к футболу Александр Дмитриевич, а “Зениту” я желаю побед и прекрасного футбола, — приводит слова Медведева ТАСС.

«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. «Краснодар» стал обладателем серебра, а московское «Динамо» завоевало бронзовые награды.

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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