Дмитрий Медведев назвал победу «Зенита» божьим промыслом

«Повод действительно особый, победа была не простая — трудовая. Тем, кто не любит “Зенит”, в данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, игроков “Зенита” и промысел божий.



Мне как человеку питерскому очень приятно. Я как раз прилетел в этот день в Санкт-Петербург, ехал по городу на машине и видел огромное количество людей, все они были в таком радостном, возбужденном состоянии, с флагами. Общегородской праздник. Здорово!



Шесть лет губернатор работает — шесть раз подряд “Зенит” побеждает в чемпионате России, в этом есть, надеюсь, залог будущих побед. Так что не ослабляйте внимания к футболу Александр Дмитриевич, а “Зениту” я желаю побед и прекрасного футбола, — приводит слова Медведева ТАСС.