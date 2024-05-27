Дмитрий Медведев назвал победу «Зенита» божьим промыслом
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с очередной победой в минувшем сезоне РПЛ.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с очередной победой в минувшем сезоне РПЛ.
«Повод действительно особый, победа была не простая — трудовая. Тем, кто не любит “Зенит”, в данном случае придраться невозможно. Это труд тренерского коллектива, игроков “Зенита” и промысел божий.
Мне как человеку питерскому очень приятно. Я как раз прилетел в этот день в Санкт-Петербург, ехал по городу на машине и видел огромное количество людей, все они были в таком радостном, возбужденном состоянии, с флагами. Общегородской праздник. Здорово!
Шесть лет губернатор работает — шесть раз подряд “Зенит” побеждает в чемпионате России, в этом есть, надеюсь, залог будущих побед. Так что не ослабляйте внимания к футболу Александр Дмитриевич, а “Зениту” я желаю побед и прекрасного футбола, — приводит слова Медведева ТАСС.
«Зенит» в минувшем сезоне в шестой раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. «Краснодар» стал обладателем серебра, а московское «Динамо» завоевало бронзовые награды.