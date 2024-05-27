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15:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Песьяков перешел в «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о переходе вратаря Сергея Песьякова на правах свободного агента.

Ростов
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года. Опытный вратарь присоединится к команде Игоря Осинькина в июне.

Последние семь лет Песьяков выступал за «Ростов». На его счету 182 матча за желто-синих, в которых он пропустил 234 мяча и 50 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В РПЛ вратарь также успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».

В ноябре 2022 года Песьяков дебютировал за сборную России и провел за национальную команду два матча — против Таджикистана (0:0) и Ирака (2:0).

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2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
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