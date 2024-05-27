Сергей Песьяков перешел в «Крылья Советов»
«Крылья Советов» объявили о переходе вратаря Сергея Песьякова на правах свободного агента.
Ростов
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«Крылья Советов» объявили о переходе вратаря Сергея Песьякова на правах свободного агента.
Контракт с 35-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года. Опытный вратарь присоединится к команде Игоря Осинькина в июне.
Последние семь лет Песьяков выступал за «Ростов». На его счету 182 матча за желто-синих, в которых он пропустил 234 мяча и 50 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В РПЛ вратарь также успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».
В ноябре 2022 года Песьяков дебютировал за сборную России и провел за национальную команду два матча — против Таджикистана (0:0) и Ирака (2:0).