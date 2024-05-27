Сергей Песьяков перешел в «Крылья Советов»

Последние семь лет Песьяков выступал за «Ростов». На его счету 182 матча за желто-синих, в которых он пропустил 234 мяча и 50 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В РПЛ вратарь также успел поиграть за «Шинник», «Спартак», «Томь» и «Анжи».