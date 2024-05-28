«Зенит» стал лучшим клубом Восточной Европы по посещаемости

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Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» в минувшем чемпионате составила 28 158 зрителей. В тройку попали польские «Лех» (24 852) и «Легия» (24 716), четвертое место занял «Краснодар» (23 623).

Наибольшее представительство в рейтинге у клубов из польской Экстралиги — они заняли 9 мест из 15. В топ-15 рейтинга также вошел московский «Спартак» (15 286), занявший 13-е место.