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09:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» стал лучшим клубом Восточной Европы по посещаемости

«Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы в сезоне-2023/24. Об этом сообщает Metaratings.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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26
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Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» в минувшем чемпионате составила 28 158 зрителей. В тройку попали польские «Лех» (24 852) и «Легия» (24 716), четвертое место занял «Краснодар» (23  623).

Наибольшее представительство в рейтинге у клубов из польской Экстралиги — они заняли 9 мест из 15. В топ-15 рейтинга также вошел московский «Спартак» (15 286), занявший 13-е место.

В минувшем сезоне РПЛ средняя посещаемость матчей составила 11 162 зрителя. По сравнению с прошлым сезоном она увеличилась более чем на 1700 человек.

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