Генич высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Это “ПСЖ”. Просто вдумайтесь и проговорите это вслух. “ПСЖ” — одна из самых богатых, топовых команд Европы, которая была в полуфинале Лиги чемпионов, была максимально близка к тому, чтобы выиграть этот турнир еще три или четыре года назад, которую тренирует Луис Энрике, в которой играет лучший игрок чемпионата Европы, играет Коло Муани, играет Асенсио, Дембеле. Такая топ-команда зовет российского вратаря без официальных матчей сборных и участия российских клубов в еврокубках. Зовет предметно. Он не где-то в шорт-листе. С уходом Наваса они его приглашают к себе на полноценный контракт и готовы заплатить за это €20 млн. Вы вдумайтесь вообще. Мы вслух это проговорили, и кажется, что это фантазия», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича» на «Матч ТВ».