Генич высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Это “ПСЖ”. Просто вдумайтесь и проговорите это вслух. “ПСЖ” — одна из самых богатых, топовых команд Европы, которая была в полуфинале Лиги чемпионов, была максимально близка к тому, чтобы выиграть этот турнир еще три или четыре года назад, которую тренирует Луис Энрике, в которой играет лучший игрок чемпионата Европы, играет Коло Муани, играет Асенсио, Дембеле. Такая топ-команда зовет российского вратаря без официальных матчей сборных и участия российских клубов в еврокубках. Зовет предметно. Он не где-то в шорт-листе. С уходом Наваса они его приглашают к себе на полноценный контракт и готовы заплатить за это €20 млн. Вы вдумайтесь вообще. Мы вслух это проговорили, и кажется, что это фантазия», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича» на «Матч ТВ».
Ранее в СМИ сообщили, что переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по переходу Матвея Сафонова находятся на финальной стадии. Ожидается, что парижане заплатят за 25-летнего голкипера сборной России €20 млн.
Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.