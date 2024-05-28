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09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Генич высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

ПСЖ
Краснодар
Источник: РИА "Новости"

«Это “ПСЖ”. Просто вдумайтесь и проговорите это вслух. “ПСЖ” — одна из самых богатых, топовых команд Европы, которая была в полуфинале Лиги чемпионов, была максимально близка к тому, чтобы выиграть этот турнир еще три или четыре года назад, которую тренирует Луис Энрике, в которой играет лучший игрок чемпионата Европы, играет Коло Муани, играет Асенсио, Дембеле. Такая топ-команда зовет российского вратаря без официальных матчей сборных и участия российских клубов в еврокубках. Зовет предметно. Он не где-то в шорт-листе. С уходом Наваса они его приглашают к себе на полноценный контракт и готовы заплатить за это €20 млн. Вы вдумайтесь вообще. Мы вслух это проговорили, и кажется, что это фантазия», — сказал Генич в эфире шоу «Лови Генича» на «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщили, что переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по переходу Матвея Сафонова находятся на финальной стадии. Ожидается, что парижане заплатят за 25-летнего голкипера сборной России €20 млн.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.

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