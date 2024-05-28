Орлов назвал ключевой эпизод матча «Зенита» с «Ростовом»

«Ключевой момент, когда тренер вратарей Кафанов побежал рассказывать своему Песьякову, что Клаудиньо бьет хитро, не торопясь, и смотрит на вратаря. Когда это увидел Семак, они поменяли бьющего. Мантуану сказали: “Бей ты”. Клаудиньо расстроился, он не понял. Но потом-то он все понял, потому что Кафанов хотел научить своего голкипера. Это вот такой один из моментов ключевых. Ну, а на самом деле, конечно, пропущенный мяч и, наверное, информация по поводу “Краснодара” придали сил, но концовку “Зенит” провел великолепно», — сказал Орлов.