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11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Орлов назвал ключевой эпизод матча «Зенита» с «Ростовом»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в новом выпуске на YouTube-канале «Такой футбол» назвал ключевой эпизод матча 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:1).

Зенит
Ростов
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«Ключевой момент, когда тренер вратарей Кафанов побежал рассказывать своему Песьякову, что Клаудиньо бьет хитро, не торопясь, и смотрит на вратаря. Когда это увидел Семак, они поменяли бьющего. Мантуану сказали: “Бей ты”. Клаудиньо расстроился, он не понял. Но потом-то он все понял, потому что Кафанов хотел научить своего голкипера. Это вот такой один из моментов ключевых. Ну, а на самом деле, конечно, пропущенный мяч и, наверное, информация по поводу “Краснодара” придали сил, но концовку “Зенит” провел великолепно», — сказал Орлов.

На 65-й минуте матча Мантуан реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в пределах штрафной, и сравнял счет в матче. На 85-й минуте Артур стал автором победного гола, который случился после ошибки вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

Благодаря победе над «Ростовом» и поражению «Динамо» в матче с «Краснодаром» (0:1) «Зенит» стал десятикратным чемпионом России, завоевав шестой чемпионский титул подряд.

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